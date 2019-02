Avvista un mostro marino ​mentre fa un'immersione

Non aveva mai visto niente del genere. Quello che si è trovato di fronte sott'acqua Ben Laurie, sub neozelandese, ha dell'incredibile. Il giovane stava facendo immersioni con due suoi amici, quando i tre hanno avvistato una creatura marina mostruosa: una sorta di verme lungo quasi 10 metri nuotava nel mare, poco distante da loro.

Il sub è riuscito a riprendere tutta la scena e ha raccontato la sua esperienza al Daily Mail: "Sembrava un ammasso di plancton", ma poi l'amico lo ha toccato e ha capito che la strana creatura aveva una consistenza troppo rigida, simile al cartone. Ben ha ripreso la scena con la sua webcam.

In realta, si tratta di un Pyrosomatida, una colonia di batteri che si ammassano e si uniscono in una forma tubolare, che vaga per i fondali marini. Il corpo è trasparente e luminescente, a causa della presenza di batteri luminosi. Solitamente, l'ammasso resta nei fondali, ma in inverno, quando l'acqua fredda arriva in superficie, può capitare che le correnti lo trasportino fin dove è stato avvistato.