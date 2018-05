Babchenko: "Standard giornalistici? Più importante la mia famiglia"

Prima l'annuncio dell'uccisione di fronte a casa, con tre colpi piazzati nella schiena daun sicario. Poi il colpo di scena e la "risurrezione" in conferenza stampa. E a seguire una serie di critiche da parte di chi ad Arkadi Babchenko, giornalista russo e forte critico di Vladimir Putin, rinfaccia di avere sminuito la sua professione prestandosi a un'operazione dei servizi segreti.

Babchenko non è morto e le autorità dicono di avere finto la sua morte per far uscire allo scoperto chi voleva davvero ucciderlo: un cittadino ucraino - dicono - che sarebbe stato contattato dai russi per assoldare un sicario. Ora è lo stesso giornalista a parlare, rispondendo alle numerose critiche relativa alla sua integrità professionale emerse dopo i fatti di ieri.

"Il mio obiettivo era restare vivo e accertarmi che la mia famiglia fosse al sicuro", ha detto Babchenko, rispondendo alla Federazione internazionale dei giornalisti, secondo cui l'operazione organizzata dagli 007 e a cui ha partecipato "mina la credibilità della professione in tutto il mondo".

"Salvarmi è la prima cosa a cui ho pensato", ha messo in chiaro Babchenko, per cui gli standard del giornalismo "sono l'ultimo dei problemi in questo momento".