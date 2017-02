Baby George ha un rivale: è il principino del Bhutan

Anche l'Oriente ha il suo royal baby. Si chiama Dragon Prince Jigme Namgyel Wangchuck ed è l'ultimo principino della famiglia reale del Bhutan, che non ha proprio nulla da invidiare ai più noti Charlotte e George, figli di Kate Middlton e William d'Inghilterra.

Il principino infatti un sorriso pieno di gioia e delle guance deliziose e paffutelle. La madre, sul suo profilo Facebook, ha mostrato più volte il piccolo principe che ora è protagonista di un calendario che entrerà nelle case dei suoi sudditi e non soltanto. Il sito Yellow, che è testata di Stato, consente di scaricare sul proprio pc un magnifica foto del principino, per tenere l'immagine di Jigme sempre con sé. Lo scatto ufficiale è stato realizzato per celebrare il primo compleanno del bimbo, che sarà il prossimo 5 febbraio. Ora i principini inglesi George e Charlotte sanno di avere un rivale in fatto di bellezza e regalità.