"Al Baghdadi è stato ucciso". Nessuna conferma ufficiale

Il terrorista più ricercato al mondo, il leader dell'Isis, Abu Bakr al Baghdadi, sarebbe stato ucciso ieri a Raqqa durante uno strike aereo delle forze armate siriane. Lo riporta il Daily Mail, citando la tv di Stato siriana ma sottolineando che la notizia non è stata confermata da nessuna fonte ufficiale. Il quotidiano britannico aggiunge inoltre che sarebbe nell'interesse del governo siriano di Bashar al Assad far circolare una notizia del genere "in termini di propaganda". La notizia è stata rilanciata anche dal sito filo russo Sputnik.

Non è la prima volta che si dà notizia della morte del leader Isis. Già nel giugno 2016 si era parlato della sua uccisione a Raqqa, in Siria, in un raid aereo degli alleati.