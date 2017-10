Bassa Sassonia, Merkel va ko: Cdu battuta dall'Spd di Schulz

È una strada in salita quella di Angela Merkel per la formazione del governo. Nelle elezioni in Bassa Sassonia la Cdu viene battuta dalla Spd di Martin Schulz, che così rimedia una vittoria da quando ha preso la guida dei socialdemocratici. Questi ultimi conquistano, secondo una media degli exit poll di Ard e Zdf, dal 37 al 37,5% dei voti, mentre la Cdu è al 35%. L'estrema destra di Alternative fuer Deutschland è stimata al 5,5%,. E dunque entra nel parlamento regionale, come già accaduto in altri 13 Land.

Nel 2013 la Cdu uscì in testa con il 36% pari a 54 seggi su 137 ma furono l'Spd al 32,6% e 49 'deputatì regionali e i Verdi al 13,7% con 20 seggi, a formare l'esecutivo della Bassa Sassonia. Nel 2013 l'Alternative Fuer Deustchland - che alle politiche del 24 settembre ha trionfato diventando da nulla il terzo partito al Bundestag con 94 seggi su 709 - non ottenne alcun consigliere.