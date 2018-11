Battisti, Bolsonaro: "Abbiamo già molti banditi, portate via questo criminale"

Il neo-presidente del Brasile Jair Bolsonaro torna a parlare di Cesare Battisti. L'estradizione del terrorista, auspicata dal governo italiano, è un tema centrale in questi ultime settimane. Matteo Salvini ha festeggiato la vittoria del candidato della destra brasiliana proprio a seguito della promessa di consegnare il criminale.

E Bolsonaro sembra intenzionato a mantenere la parola data, come dimostrato dalle sue ultime dichiarazioni riportate dall' Ansa : " Abbiamo già molti banditi in Brasile, ora portate via questo criminale. Fosse stato per me Battisti sarebbe già in Italia ". Secondo i cronisti della rivista 'Comunità Italiana', sarebbero state queste le parole di Bolsonaro durante l'incontro con l'ambasciatore italiano in Brasile, Antonio Bernardini, nella cerimonia per i 25 anni della rivista. Al meeting erano presenti gli stessi giornalisti.