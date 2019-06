Bbc revoca canone gratis: pensionati in rivolta

Pensionati inglesi contro la Bbc. Nel Regno Unito è scoppiata una vera e propria rivolta per la decisione dell'emittente pubblica Bbc di revocare, dal 2020, il canone televisivo gratuito per gli over 75. Un'iniziativa che coinvolgerà 3,7 milioni di cittadini.

La decisione dell'emittente è la conseguenza di una riforma voluta dal governo conservatore nel 2015 che taglia i sussidi pubblici con cui viene finanziata l'esenzione dal canone per i pensionati di età superiore ai 75 anni. Per mantenere il beneficio, l'emittente avrebbe dovuto finanziarlo dal proprio bilancio, mettendo però a rischio posti di lavoro.

Il canone, hanno spiegato, resterà gratuito solo per i nuclei familiari a basso reddito (circa 900 mila), che comprendono almeno una persona titolare della pensione minima.

Nel Regno Unito però è già nata una campagna, con l'hashtag #axethetax (cancella la tassa), per boicottare la Bbc e non pagare il canone pari a 154,50 sterline.

Ma a protestare non sono solo i pensionati. Diversi politici tra cui Theresa May si sono indignati per la decisione dell'emittente. Sul tema è intervenuto anche uno dei candidati alla guida dei Tory e del governo, il ministro dell'Ambiente, Michael Gove, che ha invitato a "proteggere" il beneficio del canone gratuito.