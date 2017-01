Blog Grillo: "Ridiscutere presenza dell'Italia nella Nato"

Durissima presa di posizione del Movimento 5 Stelle contro la presenza dell'Italia nella Nato e, in particolare, contro gli Stati Uniti. "La strategia della tensione della Nato mette a rischio l'Europa", scrive il deputato M5S Manlio Di Stefano sul blog di Grillo. E prende di mira quella che definisce "strategia della tensione" della Nato nei confronti della Russia. "Da tempo la Nato (tanto per non dire gli Stati Uniti…) sta giocando con le nostre vite. Vite che hanno già conosciuto due guerre mondiali e sanno cosa si provi ad essere un vaso di coccio tra due d'acciaio".

"Il M5S - prosegue il deputato pentastellato - si oppone da sempre a questa immonda strategia della tensione e chiede, con una proposta di legge in discussione alla Camera dei deputati, che la partecipazione italiana all'Alleanza Atlantica sia ridiscussa nei termini e sottoposta al giudizio degli italiani. Il nostro territorio, le nostre basi, i nostri soldati (che saranno inviati in Est Europa) e la salute dei nostri connazionali non possono essere ostaggio di giochi di potere e degli umori del presidente americano di turno".

Nel suo duro post Di Stefano attacca a muso duro anche il presidente uscente degli Stati Uniti, Barack Obama: "Quando la voglia di pestare i piedi al tuo successore mette a rischio la stabilità di altri popoli - scrive - allora occorre prestare attenzione. Mi riferisco, in particolare, al presidente uscente Obama ed al suo patetico addio alla presidenza americana fatto di sgambetti a Trump di cui l'ultimo, però, rischia di essere molto pericoloso per l'Europa tutta".

"Una follia dopo l’altra - scrive il senatore Pd Andrea Marcucci su Twitter - oggi M5S propone di uscire anche dalla Nato. Come se la Costituzione fosse un contratto di Casaleggio".