Google, Apple, Amazon e Facebook sotto inchiesta: crollano a Wall Street

Dalla tarda serata di oggi è possibile raccontare di un calo dei titoli a Wall Street da parte di Google e Facebook.

Vale subito la pena sottolineare come non siano solo queste due le aziende annoverabili per una tendenza al ribasso. Il fenomeno, comunque, sembra riconducibile alle inchieste che potrebbero essere aperte dalla Federal trade commission e dal Dipartimento della Giustizia negli Stati Uniti. Sullo sfondo c'è il tema del presunto monopolio esercitato nei rispettivi settori. Trattasi, per ora, solo di ipotesi diffuse, ma pare che la sola circolazione di queste eventualità inchiestistiche sia bastata a innescare la discesa. I numeri, che sono approfondibili su IlSole24Ore, presentano la consueta caratteristica della chiarezza: il segno meno sulla holding di riferimento di Google è apposto vicino a un 6.22%, mentre il social network creato da Mark Zuckerberg scende sino a meno 7.3%. Una certa caduta, insomma, ha avuto luogo per entrambi.

Secondo quanto si legge su Repubblica, in ogni caso, il ribasso fatto registrare oggi può essere definito alla stregua di una vera e propria "conseguenza" di quanto segnalato sul piano delle cose che potrebbero accadere da un punto di vista giudiziario. Ad attenzionare le multinazionali del Tech sarebbero, nella circostanza in cui il quadro venisse confermato, il governo federale americano e/o quello che viene chiamata antitrust. Bisognerà verificare nel corso del tempo. Anche perché è necessario comprendere, in caso, chi indagherà su chi. Poi ci sono Amazon ed Apple, per le quali vale un discorso simile se non identico: è stata una seduta complessa anche per loro. Per la multinazionale del commercio elettronico può essere citato una calo corrispondente al meno 3.10%, mentre l'azienda californiana con sede a Cupertino ha fatto registrare un meno 2.5% sull'indice Nasdaq. Anche loro potrebbero finire sotto inchiesta.