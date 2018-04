Brasile, Lula si consegnerà dopo la messa in ricordo della moglie

Potrebbe consegnarsi oggi l'ex presidente brasiliano Lula da Silva, ancora asseragliato nella sede del sindacato dei metallurgici alla periferia di San Paolo. Il leader del Partito dei lavoratori, secondo gli ultimi aggiornamenti, dovrebbe presentarsi alle forze dell'ordine subito dopo la commemorazione in memoria della moglie Marisa Leticia, scomparsa lo scorso anno.

Lula, favorito alle presidenziali di ottobre, è stato condannato a 12 anni e un mese per corruzione per aver ricevuto delle tangenti dalla Petrobas. L'ordine di cattura era stato emesso giovedì notte dal giudice Sergio Moro e l'ex presidente aveva tempo fino a ieri alle ore17 (22 italiane) per consegnarsi alla polizia di Curitiba, una stato meridionale del Paese. Ma il limite di tempo è stato ignorato e Lula ha deciso di sfidare la giustizia brasiliana rinchiudendosi nella sede della Metalworkers Union di Sao Bernardo do Campo, storica sede del sindacato metalmeccanico alle porte di San Paolo, con una folla di sostenitori che gli fa da scudo.

Il caso ha scosso il paese, dove si sono svolte manifestazioni di protesta in oltre 50 città: una folla di decine di migliaia sostenitori dell'ex presidente, dato per favorito alle presidenziali di ottobre, si è riunita sotto la sede del sindacato. Solidarietà anche da tre leader internazionali: Nicolas Maduro dal Venezuela, Evo Morales dalla Bolivia e Raul Castro da Cuba.