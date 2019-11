Brasile, il parlamento approva l'omaggio a Pinochet

Polemiche in Brasile dopo che il parlamento dello Stato federato di San Paolo aveva stabilito di rendere omaggio alla memoria del dittatore cileno Augusto Pinochet, salvo poi revocare l’iniziativa su impulso del presidente dell’assemblea.

Le contestazioni si erano scatenate a partire dalla giornata di ieri, quando sul bollettino ufficiale on-line dell’organo legislativo statale era apparsa la notizia che, il prossimo 10 dicembre, i deputati locali avrebbero preso parte a una “cerimonia solenne in memoria del presidente Augusto P. Ugarte” . L’organizzazione di tale evento era stata approvata dall’istituzione statale, riferisce il quotidiano canadese francofono La Presse, su iniziativa del parlamentare Frederico D’Avila, esponente del Partito sociale liberale (Psl), la stessa formazione politica del presidente federale Jair Bolsonaro. Lo scorso settembre, il capo dello Stato verde-oro aveva causato sconcerto celebrando proprio l’operato del generale morto nel 2006, procurandosi le critiche sia di Michelle Bachelet, ex leader di Santiago, sia dell’attuale governo cileno.

La data stabilita per l’omaggio dei deputati di San Paolo a Pinochet, il 10 dicembre appunto, era la stessa in cui normalmente si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti umani.

La notizia della cerimonia, organizzata da un’istituzione statale, in onore del dittatore cileno aveva immediatamente, riporta sempre il giornale canadese, spaccato l’opinione pubblica brasiliana, tanto da rendere il trend “Pinochet” uno dei più commentati su Twitter. Sul web, diversi utenti avevano finora espresso sdegno per la scelta dei deputati di San Paolo, mentre altri l’avevano condivisa manifestando simpatie per l’ex uomo forte di Santiago.

Al montare delle polemiche ha infine reagito Cauê Macris, presidente dell’assemblea legislativa incriminata, annunciando, mediante un tweet, di volere annullare il controverso evento pubblico programmato per il 10 dicembre.