Brexit, Corte Suprema gela Johnson: "Illegale blocco del parlamento"

La Corte Suprema britannica gela Boris Johnson sulla Brexit: la decisione di sospendere il parlamento è "illegale". A detta del massimo tribunale del Regno Unito, la cosiddetta "prorogation" voluta dal primo ministro conservatore - e che avrebbe dovuto valere fino al 14 ottobre - non è fondata sui presupposti legali che invece avevano avallato le altre corti. Accolti dunque i ricorsi delle opposizioni e degli attivisti per il Remain, che avevano gridato allo scandalo per la scelta del governo di sospendere i lavori parlamentari.

Ora per Johnson c'è un nuovo nodo da sciogliere. Ed è particolarmente delicato, a tal punto che rischia di mettere seriamente in crisi la tenuta del suo esecutivo. La presidente della Corte Suprema, Brenda Marjorie Hale, ha dichiarato che adesso spetterà allo speaker della Camera dei Comuni decidere sul da farsi. Per il Regno Unito la crisi senza infinita e la già fragilissima maggioranza su cui si poggia il governo Tory (che è diventata minoranza nelle ultime votazioni della House of Commons) ora può crollare a pochi giorni dalla chiusura della Brexit.