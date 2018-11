Brexit, un documento Ue mette in difficoltà l'esecutivo di Theresa May

Un promemoria. O meglio, un documento pronto a mettere in difficoltà il Primo Ministro britannico, Theresa May, sul tema più delicato. Quello della Brexit. Sarebbe in circolazione, a Bruxelles, infatti, il contenuto di un memo, poi trapelato anche sulla stampa inglese.

Nello scritto si legge che Sabine Weyand, la vice del capo negoziatore Ue Michel Barnier, si sarebbe vantata, in una riunione con funzionari di Bruxelles, sui termini dell'intesa per il divorzio che, a suo dire, lascerebbe l'Unione europea " nella posizione migliore ". In particolare, secondo Weyand, il Regno Unito sarà costretto ad " allineare le sue regole ma l'Ue manterrà tutti i controlli ". Secondo l'indiscrezione, di fatto, quindi, resterà nell'unione doganale e dovrà accettare le richieste sulle zone di pesca.