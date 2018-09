Brexit, i Labour pronti a fare nuovo referendum

Si fa in salita la strada verso la Brexit. E c'è anche chi ipotizza la possibilità di fare un secondo referendum.

Già, perché anche se Theresa May riuscirsse a far passare la sua linea nelle trattative con Bruxelles, che sembrano ancora lontane, il partito Laborista è fortemente orientato a votare contro il testo dell'accordo e apre alla possibilità di un secondo referendum.

Lo ha detto ogggi il ministro ombra del partito laburista per il Brexit, Keir Starmer. Il partito laburista, secondo quanto spiegato da Starmer parlando a un convegno del suo partito a Liverpool, considera imprescindibile che qualsiasi testo di accordo includa sei condizioni, fra cui che la futura relazione con l'Unione Europea porti gli stessi benefici di cui l'Inghilterra gode ora come membro del mercato unico e dell'unione doganale.