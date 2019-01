Brexit, Jeremy Corbyn presenta mozione di sfiducia contro May

Jeremy Corbyn, leader del Partito laburista britannico, ha annunciato la presentazione di una mozione di sfiducia contro Theresa May dopo il voto della Camera dei Comuni sulla Brexit.

Il capo del centrosinistra inglese ha definito la bocciatura dell'accordo sulla Brexit al Parlamento di Londra una " disastrosa sconfitta del governo ". Ma la sfiducia da parte del Parlamento britannico appare molto improbabile, visto che il partito unionista dell'Irlanda del Nord, il Dup, ha già conferamto di votare contro la mozione laburista.