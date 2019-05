Brexit, ora la May apre a un nuovo referendum

Theresa May apre alla possibilità di un nuovo referendum sulla Brexit. La premier britannica presenterà un nuovo piano per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea alla Camera dei Comuni in cui sarà concessa ai deputati la possibilità anche di approvare un secondo referendum. La May l'ha definita come " ultima chance ". " Stiamo facendo una nuova offerta per trovare un compromesso in Parlamento. È l'unico modo di ottenere la Brexit ", ha detto il primo ministro durante un discorso a Londra.

Il testo dell'Eu Withdrawal Agreement Bill, quello che sarà presentato dalla premier alla House of Commons, prevede differenti concessioni. Un modo con cui il capo del governo britannico ha risposto alle tre bocciature in parlamento. E sul secondo referendum è solo una delle varie concessioni che la premier è disposta a fare pur di raggiungere l'agognato accordo sulla Brexit, specialmente dopo lo strappo fra conservatori e laburisti e la fine dei negoziati fra i due partiti. May ha anche affermato di non essere favorevole a tornare a votare, ribadendo il rispetto della volontà del popolo britannico, ma ha anche detto di aver preso atto della posizione "genuina e sincera" espressa dal parlamento.