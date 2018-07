Brexit, passa la linea morbida: "Accordo libero scambio con Ue"

Svolta sulla Brexit. Si farà, certo. Alla fine è quello che hanno votato gli elettori. Ma forse sarà più soft di quanto ci si potesse aspettare nei primi tempi. Stasera infatti il governo britannico annunciato la volontà di cercare un accordo di libero scambio con l'Unione europea. Tradotto: nessuna rottura totale, né uno scontro all'ultimo sangue.

È stata la stessa premier britannica, Theresa May, a darne notizia a seguito di una riunione con il suo gabinetto che si è protratta per tutta la giornata. " Oggi nel corso di dettagliate discussioni, il governo ha concordato una posizione comune per il futuro delle nostre negoziazioni con l'Ue ", ha detto in una nota la premier. L'obiettivo? Creare "un'area di libero scambio" con l'Ue. In sostanza, Londra cercherà di mantenere alcuni vantaggi del libero scambio che attualmente esiste con gli altri Stati dell'Unione, confermando comunque il suo abbandono dell'Ue. A quanto pare, dunque, la May pare averla spuntata con la sua "linea morbida" sulla Brexit contro i falchi che, invece, avrebbero preferito un abbandono drastico dell'Ue.