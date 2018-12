Brexit, prima pesante sconfitta in Parlamento per il governo May

Per il governo di Theresa May arriva la prima bocciatura in parlamento sul fronte Brexit. La Camera dei Comuni ha infatti approvato una mozione di censura promossa dal partito laburista che denunciava la mancata pubblicazione del testo integrale del parere legale sull'accordo per l'uscita dall'Unione europea.

Il governo May ha deciso di pubblicare solo un riassunto del documento, mentre sia da parte Labour che da parte dei conservatori, c'erano forti pressioni per pubblicare tutto il testo del parere. Documento riservato in cui, secondo le prime indiscrezioni, il procuratore generale Geoffrey Cox lancerebbe un chiaro avvertimento sul fatto che l'accordo di divorzio negoziato da May farebbe rimanere la Gran Bretagna " a tempo indeterminato " nell'unione doganale con Bruxelles.

Secondo la mozione approvata dai Comuni, il governo ha commesso un vero e proprio " oltraggio " nei confronti del Parlamento. Sam Gyimah, ex ministro della Scienza e dell'Università, ha detto che la pubblicazione è " cruciale per ripristinare la fiducia nei politici ". Stessa idea fatta propria dal ministro ombra per la Brexit, Keir Starmer, che ha dichiarato: " Se non lo pubblicano per intero, sarà scontro fra governo e Parlamento ", aveva annunciato il ministro ombra per la Brexit Keir Starmer, minacciando di avviare contro il governo una procedura per oltraggio al Parlamento.

Per il governo May, si apre una settimana di fuoco che culminerà con il voto finale dell'11 dicembre alla Camera dei Comuni.