Brexit, Trump boccia la May: "Avvantaggia l'Ue"

L'accordo tra Unione europea e Regno Unito non piace alla Casa Bianca. Il presidente Donald Trump lo ha detto chiaro e tondo. Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca Trump ha duramente criticato gli argomenti usati dalla premier britannica per fare accettare l'accordo sulla Brexit all'ala più euroscettica della sua maggioranza. Tra i vantaggi dell'accordo, sostiene Theresa May, c'è proprio la possibilità di avere le mani libere per stringere vantaggiosi accordi commerciali con i Paesi extra Ue, a partire dagli Stati Uniti, partner e alleato storico di Londra.

''Sembra un ottimo accordo per Ue - ha detto il presidente Usa -. Credo che dovremo verificare seriamente se al Regno Unito sarà permesso di commerciare (fuori dalla Ue, ndr). Perché al momento, se leggete l'accordo, potrebbero non essere in grado di commerciare con noi. Non credo che il primo ministro volesse questo. E, spero, sarà in grado di fare qualcosa al riguardo".

La mossa di Trump, osserva la stampa britannica, danneggia la May. Soprattutto la tempistica. La premier, infatti, è reduce da un lungo pomeriggio ai Comuni (quello di ieri, ndr), nel corso del quale ce l'ha messa tutta per convincere maggioranza e opposizione della bontà dell'accordo. E già da qualche giorno la premier è impegnata in una campagna mediatica per illustrare i termini dell'accordo all'opinione pubblica britannica, in vista del voto parlamentare in programma il prossimo 11 dicembre.