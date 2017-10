Brucia la Napa Valley. In California è stato d'emergenza

Non ha dubbi il governatore della California Jerry Brown, che parla di "una delle peggiori catastrofi della storia" per raccontare quello che sta accadendo nella Napa Valley, dove 1.500 edifici sono stati distrutti dai roghi, in un contea che è nota per la sua produzione vinicola e da cui 20mila persone sono già state evacuate.

Tra quanti hanno dovuto lasciare l'area ci sono 200 pazienti di un ospedale, 80 dei quali erano ricoverati in terapia intensiva. Secondo il dipartimento per le foreste statunitense numerosi feriti e alcuni dispersi completerebbero il quadro di quanto sta accadendo in queste ore, tra le contee di Napa e Sonoma, ma anche di Yuba, Butte e Nevada, ai piedi della Sierra Nevada.

Una situazione già difficile si è aggravata quando il fronte dell'incendio ha passato la autostrada 101. Circa 10mila acri di terreno sono andati in fumo, mentre le scuole rimangono chiuse e le cause dei roghi ancora sono da chiarire.