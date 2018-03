Burkina Faso, attacco all'ambasciata francese

Sei terroristi sono stati uccisi mentre cercavano di assaltare l'ambasciata francese a Ouagadougou in Burkina Faso. Ora, secondo quanto fa sapere il ministro degli Esteri di Parigi Jean Yves Le Drian, la situazione sarebbe "sotto controllo". In una nota diffusa dal sito web del Servizio informazioni del governo del Burkina Faso si legge: " Le unità speciali delle forze di difesa e di sicurezza sono in azione, nessun bilancio è disponibile al momento ".

L'attacco contro l'ambasciata

Le modalità dell'attacco contro l'ambasciata francese ricordano quelle del 2012, quando a Bengasi venne assaltata l'ambasciata americana e dove morì l'ambasciatore Chris Stevens. Secondo quanto riporta l'Adnkronos, alle 10 di mattina un commando ha provato a fare irruzione nell'ambasciata e i militari posti a difesa dell'edificio hanno aperto il fuoco. Contemporaneamente, si è registrato un altro attacco, a circa un chilometro della capitale, nell'area dell'istituto francese. Alcuni testimoni parlano anche di un'esplosione (Guarda la gallery).

L'agenzia Dpa parla di una colonna di fumo che si sarebbe alzata dall'edificio che ospita la sede dei vertici militari del Burkina Faso, ora presidiato dalle forze armate. Cordoni analoghi sono presenti attorno all'ufficio del primo ministro e all'ambasciata francese.

Negli ultimi anni si è assistito a un'escalation di violenza, portata avanti dagli estremisti islamici, che ha colpito tutto il Paese. L'ultimo, in ordine di tempo, l'attentato contro l'Aziz Istanbul, un locale turco molto frequentato da stranieri nella capitale Ouagadougou.