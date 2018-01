Caccia russo passa a meno 1,5 metri da un aereo spia Usa

Nuovo caso di collisione in volo sfiorata per un pelo tra un caccia russo ed un aereo spia statunitense. Il Pentagono, riferisce la Cnn, ha dato notizia di un caccia di Mosca che è passato a soli 5 piedi (1,54 metri, ossia nulla alle alte velocità cui vola un caccia moderno) da un aereo spia della Marina Usa, un P-3 Orion (un quadrielica) sui cieli del Mar Nero. L'azione del caccia russo ha costretto l'aereo Usa ad interrompere la sua missione.

Solo a novembre un caccia russo, un Sukhoi SU-30 effettuò una manovra pericolosa passando accanto ad un più grande P-8A Poseidon (basato sulla cellula del bireattore Boieng 7373) sempre nei cieli del Mar Nero. Per restare agli ultime prove di forza di questo tipo, lo scorso giugno sul Mar Baltico un altro, caccia, Sukhoi SU-27 Flanker, è passo a pochi metri di distanza da un aereo statunitense, in una manovra definita dagli Stati Uniti come "non sicura". L'aereo si è avvicinato a pochi metri di distanza dal velivolo americano, un aereo spia RC-135 (bastato sul vecchio quadrigetto Boeing 707), è passato sotto ed è uscito subito dall'altro lato, molto vicino alla punta dell'ala. Secondo fonti militari a Fox News, l'aereo russo era equipaggiato con missili aria-aria sotto le ali e si è avvicinato al jet americano in modo "molto rapido".