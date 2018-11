La caduta di Macron: adesso c'è il sorpasso della Le Pen

Marine Le Pen e il Raggruppamento Nazionale hanno messo la freccia su Macron. Il partito della leader della destra francese infatti avrebbe superato nelle intenzioni di voto per le Europee "La Republique en Marche" dell'attuale presidente francese. La Le Pen si attesterebbe al 20 per cento mentre l'inqulino dell'Eliseo si fermberebbe al 19,5 per cento. Secondo l'ultimo sondaggio di Elabe per Bmf Tv, da maggio scorso En Marche ha perso 4,5 punti percentuali. Il partito della Le Pen ha invece guadagnato lo 0,5 per cento.

In terza posizione in quessta battaglia transalpina per le consultazioni europee ci sono i repubblicani con il 15 per cento delle intenzioni di voto. Fanalino di coda la sinistra radicale di Jean-Luc Mèlenchon che si ferma all'11 per cento. Insomma il trend indicato dai sondaggi mostra un Macron in affanno che potrebbe perdere terreno sulla Le Pen aprendo nuovi scenari anche in vista delle prossime presidenziali per la poltrona dell'Eliseo.