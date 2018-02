Al Cairo arrivano le telecamere per fermare chi urina per strada

Il problema è diventato talmente pressante che il capo del distretto di Heliopolis, Ibrahim Saber, non ha potuto fare altro che installare una serie di telecamere di sorveglianza in al-Marghany, una tra le strade principali del Cairo, per dissuadere chi ci passa dall'usare lo spazio pubblico come un pisciatoio.

Il problema di chi urina per strada è evidentemente serio e la municipalità si è messa al lavoro insieme a molte Ong e a organizzazioni della società civile, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica. O se necessario punirla.

Il quotidiano locale Al-Masry-Al-Youm ha pubblicato uno scatto della nuova segnaletica che minaccia piuttosto apertamente chi ignorerà le norme del vivere civile, lasciando intendere che le immagini che lo mostrano mentre urina per strada finiranno poi su YouTube, dove i responsabili del gesto saranno esposti al pubblico ludibrio.

Il problema, secondo molti utenti dei social network, è però un altro: la cronica cartenza di bagni pubblici che la gente possa utilizzare, tanto che spesso bar e ristoranti consentono ai passanti di utilizzare i propri servizi senza nemmeno chiedere in cambio una consumazione.