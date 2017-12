California, dal 1° gennaio arriva la marijuana a scopo ricreativo

Ancora pochi giorni e in California la marijuana "ricreativa" sarà legale. Così come è già in Colorado, Oregon, Nevada, Alaska, Washington, Maine e Massachusetts e a Washington Dc. Cosa cambia? Di fatto si estende la legalizzazione, che esisteva già per motivi medici dal 1996.

Le nuove regole cosa prevedono

La marijuana non sarà venduta tra le 22.00 e le 6 del mattino. Per acquistarla bisogna avere 21 anni. Per venderla occorre una licenza statale (chi ne ha già una per uso medico deve richiederla per uso ricreativo). Le rivendite non possono operare se troppo vicine alle scuole (distanza minima 200 metri), ed è obbligatoria un'ttività di sorveglianza 24 ore su 24. Necessario chiarire subito che l'erba non si può fumare ovunque. Nei luoghi dove il fumo è vietato, il divieto varrà anche per la marijuana, e non si potrà fumarla in automobile.

Da gennaio la California introdurrà una tassa del 15% su ogni acquisto di un prodotto a base di cannabis. Tra tasse statali e locali il consumatore potrebbe finire col pagare una tassa pari al 45% del totale. Lo stato della California stima di raccogliere circa 1 miliardo di entrate fiscali all'anno per la marijuana a scopo ricreativo.

Scontro politico con Washington