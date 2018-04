Spari nella sede di YouTube: "Una donna armata in mensa"

Paura nel quartier generale di YouTube a San Bruno, in California, dove la polizia è accorsa dopo la segnalazione di una persona armata che sparava.

Il sindaco della cittadina della Silicon Valley ha parlato di molteplici chiamate al 911, il numero di emergenza Usa. Sul posto polizia e ambulanze, chiusi gli uffici vicini. I dipendenti della società di video online sono stati fatti uscire con le mani in alto e perquisiti per evitare che l'aggressore si nascondesse tra di loro. Almeno tre persone sono state ferite, di cui una in modo grave.

Una testimone ha raccontato alla Cnn che la sparatoria sarebbe avvenuta nella mensa: "Una donna ha fatto irruzione al momento del pranzo e sembrava sparare contro una persona in particolare", dice. Le forze dell'ordine parlano di una donna bianca adulta con indosso un top scuro e un foulard nero in testa. La donna è morta suicida con ferite che "pare si sia autoinflitta".

Su Twitter diversi dipendenti della società di proprietà di Google hanno raccontato di aver udito dei colpi di pistola, mentre un altro ha detto di essersi barricato in una stanza con i colleghi. In un tweet successivo, lo stesso impiegato ha rassicurato: "Sono riuscito ad uscire e sono salvo".

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.