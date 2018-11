California, Gerard Butler davanti alla casa distrutta: "È straziante"

Da giorni la California è in fiamme. I roghi la stanno devastando intere città e a migliaia sono dovuti fuggire, per evitare di essere intrappolati e uccisi da quel fuoco che resiste, grazie ai venti. Tra loro anche Will Smith, Lady Gaga e Gerard Butler.

Con oltre 30 morti, questo è l'incendio più devastante dal 1933, che vede impiegati "oltre 8mila pompieri federali, dello Stato e locali, sulla linea del fronte" , secondo quanto riportato dall'agenzia dei pompieri californiana. Sono più di 6.700 gli edifici distrutti dalle fiamme a Paradise, la città più colpita, e 40mila gli ettari di bosco che non esistono più. L'incendio non è ancora stato domato, sotto controllo solo per il 25%, e sembra che ci vogliano altre tre settimane per riuscire a spegnerlo. Anche al Sud, le fiamme hanno divorato 30mila ettari di bosco e distrutto almeno 177 edifici. Il rogo è sotto controllo solamente per il 10%.

Sono migliaia le persone che fuggono da questo inferno e tra loro anche numerosi vip, dato che il fuoco ha invaso Malibu, località di mare molto esclusiva: Will Smith, Lady Gaga, Cher e Martin Sheen hanno documentato la loro fuga su Intagram.

Tra loro, anche Gerard Butler che, qualche ora fa, è tornato nel luogo dove aveva sede la sua casa. Aveva. Perché la sua villa di Maibu non esiste più. In una foto, che l'attore ha postato su Instagram, si vedono solamente alcuni piloni neri, un tappeto di cenere e quello che una volta doveva essere un pick-up. Tolto il suo volto, sembra una foto in bianco e nero, gli unici colori rimasti nei paesi distrutti, dopo che le fiamme li avevano illuminati di giallo, arancione e rosso. Oltre alla foto, Butler ha girato anche due video.