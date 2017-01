Al via la campagna mediatica del Papa per i migranti sui social

Il Papa lancia la sua prima campagna mediatica in favore di migranti e rifugiati. In preparazione alla 103esima edizione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che si svolgerà domenica prossima in piazza San Pietro, il Vaticano ha, infatti, deciso di lanciare la sua prima campagna di sensibilizzazione sui temi dell’accoglienza, attraverso i social network.

Dal 12 al 15 gennaio i messaggi in 140 caratteri pubblicati sull’account Twitter del Papa, secondo quanto riferisce l’Osservatore Romano, saranno dedicati, infatti, proprio al tema delle migrazioni e dell’accoglienza. Ed in particolare, attraverso l'account @Pontifex verrà dato spazio all'informazione sulla situazione dei minori, “bambini e adolescenti, migranti, rifugiati, sfollati e vittime della tratta”.

"Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce" è, infatti, proprio il tema scelto da Papa Francesco per l’edizione di quest’anno della giornata dedicata a chi ha lasciato la propria terra d'origine per sfuggire a fame, povertà, guerre o persecuzioni. I tweet che verranno pubblicati a partire dalla giornata di oggi sull’account del Pontefice, rimanderanno, inoltre, alla pagina Facebook della sezione dedicata a migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, dove saranno pubblicate storie e riflessioni legate all’argomento. È stata attivata, inoltre, anche una pagina sul social network Linkedin.

Il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale è stato istituito da Papa Francesco lo scorso agosto con il Motu Proprio Humanam progressionem per occuparsi delle questioni relative alle “migrazioni, la salute, le opere di carità e la cura del creato”. È lo stesso Papa Francesco che esercita, ad tempus, la guida della sezione del Dicastero che si occupa di profughi e migranti, a sottolineare la particolare attenzione che il Pontefice riserva al tema dei rifugiati.