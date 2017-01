Canada, da profugo a ministro dell'Immigrazione

Il Canada ha un nuovo ministro dell’Immigrazione. Si tratta di Ahmed Hussen, un ex profugo di origini somale nominato dal giovane liberale Justin Trudeau dopo l’ultimo rimpasto di governo.

Hussen, nel 1993, dopo un lungo viaggio da Mogadiscio è arrivato da solo in Canada dove, poi, ha fatto richiesta di cittadinanza. “Io sono canadese, mi sento canadese. Il mio Paese è la mia eredità e sono fiero della mia eredità, non cambierò, ma la mia missione è dare il mio contributo al Canada” , ha dichiarato appena insediatosi. Il governo di Trudeau prevede di portare, entro il 2017, a 300.000 il numero degli immigrati presenti nel Paese. La maggior parte non saranno rifugiati politici ma migranti accolti per motivi economici.