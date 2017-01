Caos e caccia all'uomo. Il killer del Reina è ancora ignoto

Ben tre foto erano state diffuse ieri, immagini che puntavano il dito contro il presunto responsabile della strage al Reina. Giovane, tratti centroasiatici, una barba curata e non troppo lunga.

Una scelta, quella di diffondere le immagini, dettata forse dalla foga del momento e che ha costretto l'uomo che in quelle foto era immortalato, poi identificato dalla stampa turca come Ramazan İşan, a giustificarsi pubblicamente, dicendo alle televisioni che il responsabile non poteva essere lui.

Con accanto il suo avvocato ha spiegato di essersi riconosciuto dalle foto che cominciavano a circolare online e di essersi presentato poco dopo a una stazione di polizia, dove è stato ascoltato.

Se non è lui il responsabile, quotidiani come Hurriyet - che citano fonti anonime - sostengono che da una serie di interrogatori sia emersa la responsabilità di un uomo legato all'Isis, di origini sicuramente centrasiatiche: dell'Uzbekistan o del Kirghizistan.