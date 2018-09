"Trump è un idiota". Bufera sul capo di gabinetto della Casa Bianca. Ma lui smentisce tutto

"Donald Trump è un idiota e la Casa Bianca è crazytown" . Ma ora John Kelly, capo gabinetto della Casa Bianca, fa una clamorosa marcia indietro e smentisce categoricamente di aver così apostrofato, e insultato, il 45° presidente degli Stati Uniti d’America, eletto l'8 novembre 2016.

"L'idea che io abbia chiamato il presidente un idiota non è vera" , ha protestato Kelly in una nota dopo le più che succulenti anticipazioni del nuovo esplosivo libro sulla presidenza Trump, firmato dal leggendario giornalista americano – due volte premio Pulitzer – Bob Woodward, che insieme a Carl Bernstein rivelò al mondo lo scandalo Watergate. Il suo Trump in the White House è in uscita l'11 settembre.

Ma c'è un precedente. Già in passato, infatti, anche la Nbc aveva rivelato uno sfogo di Kelly durante il quale avrebbe definito il presidente un idiota. Anche allora arrivò la smentita dell'ex generale a stelle e strisce.