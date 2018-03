Casa Bianca, si dimette Hope Hicks: era a capo della comunicazione

Hope Hicks si dimette da direttrice della comunicazione della Casa Bianca. Tra le più strette collaboratrici del presidente, considerava da tempo la possibilità di lasciare. L'annuncio è arrivato un giorno dopo che Hicks ha testimoniato di fronte al Congresso sulle presunte interferenze della Russia con le elezioni presidenziali del 2016. Ma la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha precisato che le dimissioni della Hicks "non hanno nulla a che vedere" con le dichiarazioni fatte in Congresso.

Ex modella di 29 anni, Hicks non aveva alcuna esperienza politica e si era unita alla campagna presidenziale di Donald Trump nel 2016. Aveva preso il posto di Anthony Scaramucci, che era stato licenziato dopo soli dieci giorni. La giovane era stimata alla Casa Bianca per essere una delle poche che riusciva a capire la personalità e lo stile del presidente tanto che in alcuni casi 'osava' addirittura sollevare dubbi sulle sue posizioni.

Il presidente

"Hope è eccezionale e ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi tre anni: è intelligente e premurosa, una persona davvero fantastica. Mi mancherà averla al mio fianco ma quando mi ha parlato di altre opportunità ho capito. Sono sicuro che lavoreremo ancora insieme in futuro". Così Donald Trump ha commentato le dimissione di Hope Hicks.

La successione

Il capo dello staff della Casa Bianca, John Kelly, guarderebbe alla direttrice delle comunicazioni strategiche Mercedes Schlapp per la successione di Hope Hicks. Lo riporta il Wall Street Journal. La Casa Bianca ha dichiarato che il nome di chi succederà a Hicks sarà annunciato nelle prossime settimane: si tratterà della sesta persona nominata per questo ruolo in meno di due anni di presidenza Trump.