Caserta, la sceneggiata della cliente in negozio: "Vestito fatto in Cina"

"Mi avete venduto un vestito cinese" . Lo afferma una signora, che in un negozio di un centro commerciale di Caserta, chiede il cambio dell'abito. La commessa replica che è un marchio italiano, ma i toni si infiammano presto.

La cliente si agita e chiede di parlare con il direttore. Minaccia prima la commessa, poi la vigilianza: "Non mi toccare, ti rompo la testa" , urla in dialetto. La donna afferma "Il vestito 'scambia'", cioè ha perso colore lavandolo, e che lei ha " fatto una brutta figura" con i 150 invitati di un battesimo dove ha fatto la madrina.

A un certo punto, tra urla e minacce, la donna si accascia al suolo, dicendo di sentirsi male.

La risposta dell'azienda

"Produciamo 6 milioni di capi al mondo. In una minima casistica ci può stare che un capo possa avere dei problemi. La nostra policy è che al centro di tutto ci siano i clienti. Purtroppo a volte riscontriamo difficoltà con clienti che vengono prevenuti o agitati" . Lo ha dichiarato la manager di Silvian Heach nel corso di un'intervista a Gianni Simioli di La Radiazza.