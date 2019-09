Cecenia, tornano i processi per "stregoneria"

In Cecenia alcune persone sono state incarcerate con l’accusa di “stregoneria” .

In base a quanto riporta la Bbc, degli individui anziani, due donne e un uomo, sono stati infatti arrestati, nella città di Urus-Martan, a sudovest della capitale dell’entità federata Groznyj, perché sospettati di praticare la magia nera e di intrattenere “rapporti con i demoni” . L’arresto è avvenuto con grande sfoggio di telecamere, in quanto l’irruzione delle autorità nel “covo” degli indiziati ha goduto di una costante copertura mediatica da parte di ChGTRK, televisione pubblica locale.

I reporter hanno mandato in onda in tempo reale gli attimi in cui la polizia elencava ai sospettati di stregoneria i capi d’imputazione formulati a carico di questi ultimi. I cameramen hanno quindi puntato i loro obiettivi sull’ “armamentario malefico” di cui disponevano gli anziani individui, consistente in “ossa di pollo, alambicchi, bambole, pergamene recanti formule magiche” , ossia tutti strumenti intesi a mettere a punto “sortilegi” .

A detta dell’emittente americana Radio Free Europe, le due donne e l’uomo arrestati si chiamerebbero, rispettivamente, Zina Chakayeva, Maya Zilbukharova e Tagir Mutayev. Le indagini nei confronti dei presunti fattucchieri, spiega lo stesso organo di informazione, sono state coordinate dal chierico islamico Adam Elzhurkayev, responsabile dell’Islamic Medical Institute, ente religioso incaricato di combattere nella repubblica autonoma i comportamenti e le teorie contrari ai precetti musulmani. In Cecenia vige infatti una rigida legge coranica, tutelata e propugnata da Ramzan Kadyrov, presidente dell’entità federata e fautore di una lettura integralista della sharia.