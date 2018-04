Una cella privilegiata per Lula: bagno privato, 3 pasti al giorno

La cella dove è stato rinchiuso Luiz Inácio Lula da Silva nella città meridionale brasiliana di Curitiba è stata appositamente preparata dalla Polizia Federale (PF) per ospitare il 72enne ex presidente brasiliano in isolamento. Lo scrive il quotidiano brasiliano O Globo. Condannato a 12 anni per corruzione, Lula si dice innocente e rimane uno dei leader politici più popolari del paese. Il carcere, dove sono rinchiusi altri politici condannati per corruzione nell'ambito dello scandalo "Lava jato", è una sede della sovrintendenza della Pf che veniva usata per alloggiare i poliziotti in missione.

Lula è stato sistemato in una stanza di 15 metri quadrati, senza sbarre, con un bagno privato, un letto, un tavolo, una sedia e una finestra con vista su un patio interno. Secondo il giudice Sergio Moro che ha ordinato il suo arresto, l'alloggio di Lula era "una specie di sala dello Stato maggiore". Lula si trova al quarto piano dell'edificio, separato dagli altri detenuti, rinchiusi ai piani inferiori. Davanti alla sua porta ci sono guardie 24 ore su 24. Ha diritto a due ore d'aria al giorno e gli vengono serviti tre pasti. Potrà ricevere visite dei familiari il mercoledì, separato dagli altri prigionieri che incontrano i loro cari tutti insieme in una grande sala in un giorno differente. Nello stesso carcere è detenuto Antonio Palocci, ex ministro delle Finanze di Lula.