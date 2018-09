Cercasi accarezzatore di gatti in Grecia: 35mila candidati

"Quando abbiamo pubblicato l'annuncio, ci aspettavamo circa 20 o 30 candidature. Siamo rimasti sconvolti e questo per noi significa tantissimo, perché vuol dire che là fuori ci sono migliaia di persone che amano davvero i gatti e sono disposti ad allontanarsi da casa pur di dare una vita dignitosa ai felini". Lo hanno dichiarato a Abc News Joan e Richard Bowell di God's Little People Cat Rescue dopo aver ricevuto oltre 35mila richieste da 83 Paesi per accudire i gatti dell'isola di Syros.

A inizio agosto, l'associazione aveva pubblicato su Facebook un annuncio particolare. " Per quattro ore al giorno cerchiamo un appassionato di gatti, possibilmente con più di 45 anni, amante della tranquillità e della natura. Il candidato deve prendersi cura dei gatti che abitano nel santuario di Syros e deve avere un'esperienza veterinaria valida. I felini dovranno essere nutriti e poter vivere in un ambiente pulito, ma tra le mansioni è prevista anche una buona dose di coccole da dispensare ogni giorno" . Il web è letteralmente impazzito e ha inondato l'associazione di richieste.