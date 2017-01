Il "cerchio magico" di Trump: ecco i consiglieri della Casa Bianca

Leali e fedeli consiglieri accompagneranno Donald Trump alla Casa Bianca, una schiera di persone che ha sempre creduto in lui, anche nei momenti più difficili.

Reince Priebus sarà il capo di gabinetto e consigliere, sarà la cinghia di trasmissione con l'establishment Gop e potrà far fruttare i suoi stretti rapporti con tutta la leadership repubblicana del Congresso, a cominciare dallo Speaker Paul Ryan che dopo la vittoria di novembre ha dimenticato in fretta tutti i dubbi e perplessità che aveva su Trump.

Stephen Bennon dovrà mantenere i legami ideologici con quel movimento populista ed anti-immigrati che è stata la carta vincente del tycoon. Si pensa che in rapporti tra Bennon e Priebus potrebbero avere delle dispute per imporre la propria linea.

Il genero di Trump Jared Kushner, marito di Ivanka, ha gestito durante la campagna elettorale tutte le operazioni digitali. Il giovane, che proviene da una ricca famiglia di immobiliaristi ebrei sarà negoziatore per la pace in Medio Oriente.

Sean Spicer sarà il portavoce del presidente e avrà il compito di gestire i rapporti burrascosi tra il presidente e i media. Kellyanne Conway diventerà consigliere del presidente. È stata la prima donna ad aver guidato la prima campagna presidenziale vincente ed è da mesi il volto televisivo di Trump, ruolo che continuerà ad avere. Ha uno stretto legame sia con il presidente - anche perché per anni ha posseduto un appartamento in uno dei suoi grattacieli - che con il vice presidente Mike Pence, per il quale ha lavorato in passato.

Il Consigliere per la Sicurezza Nazionale sarà Michael Flynn e avrà il compito di tenere costantemente informato il presidente su tutti i dossier di politica estera e di sicurezza. Donald McGahn sarà invece il consigliere legale. Al noto avvocato conservatore, ed ex presidente della commissione elettorale, spetterà il compito estremamente delicato di difendere e consigliare un presidente come Trump che, con il suo immenso impero economico che si è limitato ad affidare in gestione ai figli, sarà esposto costantemente a rischi di conflitti di interesse.