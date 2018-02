Dalla cerimonia alle feste: tutti i dettagli sulle nozze reali

Le nozze più attese dell'anno si arricchiscono di nuovi dettagli. Kensington Palace ha rivelato alcuni particolari sul 19 maggio, il giorno in cui il principe Harry sposerà la sue fidanzata Meghan Markle al castello di Windsor.

Bagno di folla in carrozza, a seguire il ricevimento e poi la sera un party per gli amici intimi e la famiglia: questo il programma delle nozze dell'anno in Gran Bretagna.

Harry e Meghan, dopo la cerimonia alla St. George Chapel, si concederanno un bagno di folla con "un breve tragitto" in carrozza. "Sperano che questo fornirà un'opportunità a più persone di venire a Windsor e godersi l'atmosfera di questo giorno speciale" , ha sottolineato Kensington Palace. "Harry e Meghan sono profondamente grati per i molti auguri che hanno ricevuto e attendono con impazienza la giornata e la possibilità di condividere le celebrazioni con il pubblico" .

La cerimonia inizierà alle 12 per concludersi un'ora più tardi. Il momento dei voti matrimoniali della coppia sarà officiato dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, mentre alle nozze ci penserà il decano di Windsor, David Conner.

Dopo il giro in carrozza lungo le strade di Windsor, Harry e Meghan insieme agli ospiti si sposteranno alla St. George Hall per il ricevimento, mentre in serata ci sarà un'altra festa, organizzata dal principe Carlo, per la coppia e i loro "amici più intimi e la famiglia".