Chiede al museo un Van Gogh e per Trump c'è solo il wc d'oro

Chiede in prestito un dipinto di van Gogh al Guggenheim Museum di New York e riceve in cambio il Wc d'oro di Cattelan. È questo il curioso episodio che ha visto protagonista il presidente degli Stati Uniti e i dirigenti del museo. Il tycoon di fatto voleva il "Landscape with snow" di Van Gogh nel suo appartamento privato.



Ma il curatore del museo con una mail ha gelato Trump informandolo della disponibilità della toilette d'oro che Maurizio Cattelan ha chiamato "America". Nancy Spector, curatore del Guggenheim non ha mai nascosto il suo odio per Trump e adesso ha trovato un modo per vendicarsi. Il wc di cattelan è stato esposto pe run intero anno al quinto piano del museo. I visitatori di fatto hanno anche potuto usare la "tazza d'oro" durante l'esposizione. Ma adesso la mostra è finita e così Spector nella sua mail ha messo nel mirino il presidente Usa: "Se il presidente e la first lady dovessero essere interessati ad installarla alla Casa Bianca, Cattelan amerebbe offrirla alla Casa Bianca per un prestito a lungo termine. Ovviamente è di grandissimo valore e in qualche modo anche fragile ma saremo lieti di fornire tutte le istruzioni per la sua installazione e manutenzione", si legge nel messaggio del curatore. Una vera e propria provocazione che di certo farà infuriare Trump.