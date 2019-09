Cina, un esame per misurare la lealtà dei giornalisti al presidente Xi

Un vero e proprio test per misurare la fedeltà dei giornalisti nei confronti del presidente Xi Jinping.

Il prossimo mese, in Cina, i giornalisti che lavorano per i media statali cinesi dovranno effettuare un esame per dimostrare la loro lealtà al leader del Partito comunista cinese.

Un comunicato proveniente dall'ufficio di controllo dei media del dipartimento di propaganda del Pcc ha avvisato che nelle prossime settimane migliaia di giornalisti ed editori impegnati nelle testate giornalistiche controllate dallo Stato parteciperanno a un test pilota che verrà presto esteso a livello nazionale.

Secondo quanto riportato dal South China Morning Post la disposizione governativa chiamerà in causa 10mila tra giornalisti ed editori appartenenti a 14 media online. Questi dovranno dimostrare di conoscere le idee di Xi Jinping e l'ideologia cinese utilizzando la app Xuexi Quangguo.

Chi non passa l'esame sarà tagliato fuori dal mondo del giornalismo

Questa applicazione è una specie di piattaforma di aggregazione di notizie, articoli e videoclip riguardanti la filosofia politica del presidente Xi. È stata lanciata lo scorso gennaio dal dipartimento di propaganda ed è un classico esempio di come la Cina sta adottando le nuove tecnologie per rafforzare il controllo ideologico. Il nome Xuexi Quiangguo può essere tradotto come "studio per rafforzare la nazione" ma rappresenta anche un gioco di parole che evoca il nome del presidente cinese.

Solo i giornalisti che supereranno l'esame riceveranno la scheda stampa necessaria per lavorare nel mondo dei media; i bocciati avranno un'altra possibilità per rimediare ai propri errori.

A partire da lunedì i giornalisti potranno iniziare la loro preparazione affidandosi alle domande di esempio che verranno caricate sulla app Xuexi. Dalle prime indiscrezioni filtrate pare che il test sarà suddiviso in cinque sezioni, due delle quali incentrate sul pensiero politico di Xi Jinping e una sul marxismo.