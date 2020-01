Cina, l'"aula Confucio": tra poesia e calligrafia

Di seguito la poesia "Il padiglione nel bosco di bambù" di Wang Wei e un approfondimento sulla calligrafia cinese.

Il padiglione nel bosco di bambù

Wang Wei

"Siedo da solo nel bosco di bambù fitto e silenzioso,

Suono la cetra accompagnandola con un lungo fischio.

Nessuno sa che mi trovo qui, nei recessi del bosco,

Solo la luce della luna mi illumina silenziosa"

I primi due versi della poesia descrivono il poeta seduto da solo in mezzo a un rigoglioso bosco di bambù, mentre suona la cetra e si produce in lunghi fischi. Si tratta di due metafore che esprimono il suo temperamento elegante, rilassato e distaccato, che difficilmente trova riscontro nella società. Negli ultimi due versi il poeta ci dice che, sebbene viva isolato nel bosco, non si sente affatto solo, poiché a fargli compagnia è la luna con la sua luce che rischiara il cielo notturno. Qui il poeta usa la tecnica della personificazione, considerando la luna come la sua più cara amica, segno di una fantasia originale e peculiare. Lo stile della poesia è quieto e rilassato, come se lo stato d’animo dell’autore si fosse completamente integrato nel paesaggio naturale.

La calligrafia