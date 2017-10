Clima e sanità, così Trump rottama le politiche di Obama

Trump aveva promesso e sta per firmare il piano per rottamare il piano di Obama sul cambiamento climatico. L'amministrazione Usa è pronta ad abbandonare il "Clean Power Plan", il più importante intervento voluto da Obama nell'ambito del programma per combattere il cambiamento climatico. Lo ha reso noto Scott Pruitt, direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente, durante un incontro ad Hazard, nel Kentucky. Pruitt ha annunciato che domani, martedì 10 ottobre, firmerà un atto per ritirare la misura che tagliava le emissioni degli impianti a carbone. In un discorso Pruitt ha accusato l’ex presidente di eccesso di potere.

A fine marzo Trump, che ha in più di una occasione accusato Obama di aver causato la perdita di migliaia di posti di lavoro nell’industria del carbone, aveva firmato un ordine esecutivo per smantellare buona parte delle politiche del suo predecessore per la salvaguardia ambientale, un insieme di leggi che prevede investimenti per miliardi di dollari contro le emissioni di gas serra. Il piano di Obama prevedeva il passaggio dalle fonti di energia responsabili di emissioni di gas serra a fonti di energia pulita come quella eolica o fotovoltaica.

In arrivo l'ordine esecutivo sulla sanità

Questa settimana il presidente dovrebbe firmare il passo più significativo un ordine esecutivo molto importante, volto ad abrogare l’Obamacare. La norma avrà grandi ricadute sul mercato assicurativo, creando nuove difficoltà, ma anche opportunità. Il documento, cui non serve il via libera del Congresso, elimina alcuni dei requisiti imposti alle compagnie di assicurazione dall’Affrodable Care Act, la riforma della sanità voluta da Obama nel 2010.

In particolare l’ordine esecutivo di Trump consentirà alle compagnie di assicurazione di offrire piani meno costosi, ma anche con meno coperture per chi le stipula. Secondo gli esperti, questo potrebbe lasciare "scoperte" le persone che ne hanno più bisogno, ovvero quelle affette da patologie più gravi o esposte a maggiori rischi.