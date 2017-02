Urla "Allah akbar" al Louvre e attacca gruppo di militari

Tensione a Parigi nella zona del museo del Louvre. Un militare ha aperto il fuoco dopo che un sospetto ha tentato di aggredirlo con un machete. Secondo quanto riportano fonti di polizia, l'uomo colpito sarebbe seriamente ferito. Immediatamente il ministero degli Interni sui social ha lanciato l'allerta per consentire l'evacuazione della zona e permettere l'arrivo delle forze di sicurezza. (Clicca qui per guardare le immagini dal museo)







In un primo momento si erano diffuse voci su un tentativo di ingresso da parte dell’uomo con una valigia all'interno del museo. In realtà il sospetto aveva uno zaino. L'uomo avvicindandosi è stato fermato dai militari e ha estratto il machete. Un soldato gli ha sparato ferendolo allo stomaco. La zona è stata isolata dalla polizia. Tutta l'area del museo è stata evacuata. Come misura di sicurezza, dopo gli spari nei pressi del Louvre, è stata chiusa al pubblico la fermata della metro parigina Palais Royal - Musée du Louvre sulla linea 7. Lo rende noto su Twitter il ministero dell'Interno francese, spiegando che i "treni passano senza fermarsi". Secondo le ricostruzioni dell'accaduto l’aggressore al museo del Louvre a Parigi ha urlato ’Allah Akbar’ tentando di entrare all’interno del museo. Ed è in questo momento che è scattato l'intervento dei militari. Il ministero degli Interni ha intanto spiegato cosa è successo davanti al museo: "L'assalitore che questa mattina ha cercato di attaccare i militari di sicurezza al Carrousel du Louvre ha "proferito minacce" e "un militare ha aperto il fuoco per difendersi dall'aggressione". E ancora: "Uno dei soldati aggrediti questa mattina al Carrousel du Louvre è stato ferito alla testa, per la precisione al cuoio capelluto", fa sapere sempre il ministero.

Intanto dopo le ferifiche degli artificieri non è stato trovata traccia di esplosivo all'interno dello zaino. Dentro il museo al momento dell'aggressione erano presenti circa 250 persone che, come riferisce il ministero, "sono state tenute al sicuro in alcune aree del museo, in seguito all'aggressione avvenuta questa mattina, e saranno evacuate a piccoli gruppi dopo le necessarie verifiche". "Apparentemente" l'attacco avvenuto questa mattina contro i militari nei pressi del museo del Louvre a Parigi ha una natura terroristica", ha affermato il primo ministro Bernard Cazeneuve. Una "seconda persona dal comportamento sospetto è stata arrestata" dopo l'attacco, spiega il portavoce del ministero dell'Interno, Pierre-Henri Brandet. Intanto l'aggressore, un egiziano 29enne, colpito all'addome è stato trasferito in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Le forze di sicurezza francesi hanno analizzato il cellulare dell'assalitore: si trattar di Abdallah E-H, sconosciuto ai servizi francesi e arrivato a Parigi in aereo da Dubai il 26 gennaio.

