Confermata in Appello la condanna per l'ex presidente Lula

L'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, è stato condannato dalla Corte di appello di Porto Alegre, dal momento che due dei tre giudici hanno votato per confermare la condanna di primo grado. Si resta in attesa del voto del terzo giudice per stabilire l'entità della pena. Lula potrebbe presentare ricorso, ma la decisione della Corte di appello rischia di escluderlo dalla corsa per le presidenziali di ottobre, in cui è finora il favorito per la vittoria.

La decisione di oggi giunge dopo che Lula ha fatto ricorso contro la condanna a nove anni e sei mesi di carcere per corruzione e riciclaggio di denaro, in relazione all'acquisizione di una abitazione a Guarujà, sul litorale paulista, che secondo i giudici di primo grado avrebbe ricevuto in cambio del suo intervento nell'assegnazione di appalti pubblici legati a Petrobras, nel corso della sua presidenza.