Corea, Trump accetta il vertice: "I colloqui avranno successo"

Alla fine l'incontro tanto atteso ci sarà. Singapore si sta già preparando a ospitare la storia stretta di mano tra Donald Trump e Kim Jong-un. A confermarlo ufficialmente è stato proprio il presidente americano, Donald Trump. Sarà, come già emerso in questi giorni di trattative e preparazione, 12 giugno a Singapore.

Per Trump i colloqui tra Usa e Corea del Nord " saranno un percorso " ma " alla fine avranno successo ". Nell'incontro con l'inviato di Pyongyang, Kim Yong Chol, che gli ha personalmente consegnato una lettera del leader nordcoreano Kim Jong-un, The Donald si è detto certo che i colloqui del prossimo 12 giugno saranno positivi per la pace nel mondo e ha confermato l'impegno alla denuclearizzazione da parte di Pyongyang.