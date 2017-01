Così la Corea del Sud ucciderà Kim Jong-un

Se la guerra dovesse scoppiare, la Corea del Sud vuole essere pronta. È per questo che a Seoul, da tempo, hanno in mente un piano per eliminare i piani alti della leadership nordcoreana.

Ci sarà una nuova brigata a prendere di mira i "pezzi grossi" del regime, ma pure a lavorare per poter neutralizzare il sistema d'armi di Pyongyang in caso i due Paesi della penisola dovessero venire ai ferri corti.

In quel caso, gli specialisti di Seoul si occuperanno di mettere in sicurezza siti come il complesso nucleare di Yongbyon o i siti per il lancio missilistico. "Saremo pronti per operazioni speciali indipendenti contro le provocazioni del Nord", ha annunciato Jang Jun-kyu, capo di Stato maggiore dell'esercito coreano.

Per lo scopo l'esercito si doterà di nuovi armamenti, inclusi i modelli più avanzati degli elicotteri Chinook ed equipaggiamento per la comunicazione. "Stiamo cercando di mettere insieme un'unità in grado di infiltrarsi, completare la sua missione e tornare indietro tutta intera", ha aggiunto Jang.