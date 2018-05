Così il turista si allontana dalla spiaggia con un delfino in spalla

Un delfino che si era spiaggiato in Cina è stato portato via da un uomo non ancora identificato, ma a cui la polizia sta dando la caccia. Un video pubblicato online mostra una persona di origini asiatiche, con tutta probabilità un turista, andarsene in costume da bagno con l'animale protetto già morente.

Persone che si trovavano in spiaggia hanno raccontato che l'animale si dibatteva sul bagnasciuga quando l'uomo, al posto di aiutarlo a tornare in acqua o chiamare i soccorsi perché intervenissero, ha deciso di caricarselo in spalla e portarlo via, per poi raggiungere la sua automobile.

"I delfini in Cina sono animali protetti - ha detto un funzionario locale, parlando di quanto successo a Hailing Island, isola di fronte alla provincia di Guangdong - Che fosse vivo o morto, avrebbe dovuto chiamarci e chiedere aiuto".

Sui social sono molti i commenti disgustati di utenti che si chiedono se abbia intenzione di mangiare l'animale. "Queste persone sono come selvaggi - commenta qualcuno - Dovrebbero essere punti e pagare centinaia di migliaia di yuan" per le loro azioni.