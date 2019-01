La deputata islamica contro Trump: "Impeachment per quel figlio di..."

Stanno facendo parecchio discutere le parole pronunciate da Rashida Tlaib, deputata democratica del Michigan, durante un comizio improvvisato allo State Room Bar. Dopo aver giurato su una copia del Corano appartenuta a Thomas Jefferson, la donna ha detto, come riporta l'AdnKronos: " Non lasciate che nessuno mai, mai vi tolga le vostre radici, la vostra cultura, la vostra identità... E quando vostro figlio mi ha guardata e mi ha detto 'Mamma, guarda. Hai vinto, i bulli non vincono'... Io ho detto 'Non vincono, perché noi entreremo lì e metteremo quel figlio di p... sotto impeachment ". Ovviamente la deputata non ha nominato Trump, ma il riferimento al presidente è più che evidente.

Sarah Sanders, portavoce alla Casa bianca, però detto a Fox News: "Non si metterà in stato d'accusa questo presidente, che ha avuto due anni di successo, più di quanto abbia avuto ogni altro presidente della storia moderna. L'unico motivo per cui attaccano questo presidente -ha aggiunto- è perché sanno che non possono batterlo".

In una serie di tweet, inoltre, la Tlaib non ha fatto alcuna marcia indietro. "Dirò sempre la verità davanti al potere. Questo non riguarda solo Donald Trump -ha aggiunto-. Riguarda tutti noi. Davanti a questa crisi costituzionale, dobbiamo alzarci".