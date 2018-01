Donald Trump attacca Jay-Z: "Con me la disoccupazione degli afroamericani è ai minimi storici"

Il presidente degli Stati uniti Donald Trump sembra non aver digerito le parole di Jay-Z che nel corso di un'intervista rilasciata alla CNN aveva espresso la sua opinione sulle indiscrezioni secondo le quali Trump avrebbe definito "cessi di paesi" le nazioni africane dalle quali è più forte il flusso migratorio diretto negli USA.

"Tutti quanti si sono arrabbiati - ha dichiarato Jay-Z -. Rabbia a parte, le parole di Trump hanno ferito, perché è come se si fosse rivolto a un popolo intero. Ma da persona poco informata, che non sa che quegli stessi paesi sono pieni di bellezze e di persone perbene".

La replica di Trump non si è fatta attendere e così il presidente ha parlato su Twitter: "Qualcuno per favore informi Jay-Z che grazie alle mie politiche, la disoccupazione fra gli afroamericani è ai minimi storici".

Somebody please inform Jay-Z that because of my policies, Black Unemployment has just been reported to be at the LOWEST RATE EVER RECORDED!