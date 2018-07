Trump batte Papa Francesco: è lui il più seguito su Twitter

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, supera il Papa nella classifica dei leader più seguiti di Twitter. Il numero dei follwers del presidente Usa cè infatti raddoppiato rispetto allo scorso ed ha raggiunto la quota di 53.3 milioni di utenti del social network. In questo modo, l'account personale @realDonaldTrump supera di circa sei milioni di utenti la somma degli account ufficiali di Sua Santità, che hanno raggiunto i 47 milioni nelle diverse lingue.

Per Trump, che ha iniziato la sua ascesa politica partendo proprio dai suoi tweet al vetriolo e dal desiderio di essere un personaggio social, la notizia non può che essere importante. Certo, è ancora lontana la cifra di 104 milioni cdi seguaci ottenuta dal suo predecessore Barack Obama. Ma parliamo di due mondi completamente diversi. Obama ha impostato un'immagine che cercava di piacere per forza, legata al mainstream. Trump ha scelto la rottura degli schemi: e questo comporta anche la polarizzazione del linguaggio e dei seguaci.

Fa anche riflettere il fatto che gli account di Papa Francesco in tutte le lingue del mondo abbiano milioni di utenti in meno di un presidente come Trump. Segno dei tempi che cambiano, ma anche di un'incapacità di "bucare" il mondo dei social da parte di Francesco. Uno dei pontefici più vicino al mondo della comunicazione e che desidera espandere il suo linguaggio in ogni angolo della Terra, arranca, in questa particolare classifica, dietro a un personaggio così eclettico e attaccato da più parti come Trump.

Il presidente Usa adesso, dopo aver raddoppiato i suoi utenti, punta a raggiungere la fatidica quota 100 e tentare la scalata al suo vecchio nemico: Obama. Del resto oggi la politica si fa anche, e soprattutto, attraverso i tweet. Le elezioni si avvicinano. E avere un bacino di utenti sempre più esteso aiuta in tutte le parti del mondo